CHP Milletvekili Deniz Yücel, Muğla Akbelen'deki doğa katliamına destek verdi

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Muğla Akbelen'de, çevrecilerine mücadelesine destek verdi. Yücel, "Gördüğümüz manzara çok can yakıcı. Burada maden genişletme çalışmaları öne sürülerek on binlerce ağaç kesildi. Tek amaçları ağaçları, ormanı korumak olan, doğa katliamına direnen duyarlı insanlara defalarca orantısız güç uygulandı. Üstelik buradaki insanlar provokatörlükle suçlandı. Hukuki süreçleri, siyasi müdahalelerle kendi lehlerine çevirdiğini sananlar, uluslararası anlaşmaları yok sayanlar adaletin er ya da geç tecelli edeceğini unutmamalıdır. Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar Akbelenlilerle birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya ile birlikte Akbelen'deki direnişin 13. gününde doğasever ve yöre halkıyla bir araya geldi. Yücel, şunları söyledi:

"BİNLERCE CANLIYI EVSİZ, İNSANLARIMIZI OKSİJENSİZ BIRAKMAKTAN HİÇ UTANMADILAR"

"Burada maden genişletme çalışmaları öne sürülerek on binlerce ağaç kesildi. Tek amaçları ağaçları, ormanı korumak olan, doğa katliamına direnen duyarlı insanlara defalarca orantısız güç uygulandı. Üstelik buradaki insanlar provokatörlükle suçlandı Kim tarafından? Devletin buradaki en üst düzeydeki temsilcisi olan vali, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP'li milletvekilleri tarafından. Üstelik bu katliamı yapan şirket, işçiler adına boy boy ilan vererek burada yaşanan çirkinlikleri meşrulaştırmaya çalıştı. 'YK Enerji' adındaki bu şirket, santrallerde işçilerin emeğini sömürmekten, ağaçlara sarılarak onları korumaya çalışan köylülere şiddet uygulanmasından hiç mi hiç rahatsızlık duymadı. Geleceğe miras kalması gereken ağaçları keserek binlerce canlıyı evsiz, insanlarımızı oksijensiz bırakmaktan hiç ama hiç utanmadılar. Milyonlarca yıllık ekosistemi, bir şirketin karına kurban edenler elbette buradan yükselen mücadeleyi, kararlılığı ve azmi bastırmak isteyecektir. Ancak, hukuki süreçleri, siyasi müdahalelerle kendi lehlerine çevirdiğini sananlar, uluslararası anlaşmaları yok sayanlar adaletin er ya da geç tecelli edeceğini unutmamalıdır. Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek ve sonuna kadar Akbelenlilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

"HENÜZ KESEMEDİKLERİ AĞAÇLARIN GÖLGESİNE SIĞINIYORLAR"

Bölgeye geldiğimde gördüğüm manzara hem çok içler acısı hem de köylülerin anlattığı bir hikaye de bir o kadar can yakıcıydı. İki gün önce yaşanan bir olayı bana aktardılar. Jandarma ekipleri, güneş yükseldikçe nöbet alanında kalan ağaçların gölgesinden yararlanmak için ablukayı daraltmış. Yani hem ağaçları kesiyorlar hem de henüz kesmediklerinin gölgesine sığınıyorlar. İşte bu olay bile aslında yapılanın büyük bir doğa katliamı olduğunun kanıtı niteliğinde aslında. Tabii haklı olarak direnişçiler ve köylüler de Jandarma ekiplerine 'Kestiğin ağacın gölgesinden çık' sloganlarıyla tepki göstermişler. Kestikleri ağaçları çok arayacaklar. Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk der ki; 'Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak, vatan değildir. Eğer vatan denen şey kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı.' AKP, 5'li çeteleri doyurmak için bu vatanı kupkuru dallara, ekilmemiş alanlara, çıplak ovalara mahküm etmeyi göze almış. Ama biz AKP'nin ve onun 5'li çetesinin, bu toprakları zindana çevirmesine izin vermeyeceğiz."