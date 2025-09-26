CHP Milletvekili, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 Harcamalarını Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sayıştay'ın 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu'na ilişkin, "Günlük harcaması 34 milyon 445 bin 25 TL'ye denk geliyor. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önüne alındığında Cumhurbaşkanlığı'nın tükettiği bütçenin boyutu gözler önüne seriliyor. Sayıştay'ın raporundaki bu verilere göre Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, ayda 61 bin 622, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Sayıştay'ın 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu'na yaptığı incelemeyi yazılı açıklamayla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılında 12 milyar 572 milyon 434 bin 217 TL harcadığını belirten Öztürkmen, "Bu veriye göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılındaki aylık harcaması 1 milyar TL'yi aşarak 1 milyar 47 milyon 702 bin 851 TL'ye ulaşmış. Günlük harcaması ise 34 milyon 445 bin 25 TL'ye denk geliyor. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu göz önüne alındığında Cumhurbaşkanlığı'nın tükettiği bütçenin boyutu gözler önüne seriliyor. Sayıştay'ın raporundaki bu verilere göre Cumhurbaşkanlığı günde 2 bin 25, ayda 61 bin 622, yılda 739 bin 467 asgari ücret harcamış" ifadelerini kullandı.

"Saray rejimi; işçiye, emekliye açlık ve sefaleti dayatırken, kendisi bir yılda tam 739 bin 467 asgari ücret harcıyor"

Cumhurbaşkanlığı'nın harcadığı bütçenin gider kalemlerine ilişkin verilere değinen Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Mal ve hizmet alım gideri 7 milyar 373 milyon 803 bin 187 TL, personel giderleri 2 milyar 206 milyon 60 bin 152 TL, cari transferler 1 milyar 909 milyon 500 bin TL, sermaye giderleri 938 milyon 6 bin 381 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim gideri 145 milyon 64 bin 496 TL. Verilerden görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığının giderlerinin aslan payını mal ve hizmet alımları oluşturuyor. İkinci sırada ise personel giderleri yer alıyor. 'Cari transferler' başlığı altında kullanılan 1 milyar 909 milyon 500 bin TL'nin ise tam olarak nerede kullanıldığı bilinmiyor. Vatandaşı ardı arkası kesilmeyen zam ve vergilerle boğan Saray rejimi kendisi için itibardan tasarruf etmiyor. Adeta lüks, israf ve şatafatın sembolü haline gelen Saray rejimi; işçiye, emekliye, asgari ücretliye açlık ve sefaleti dayatırken, kendisi bir yılda tam 739 bin 467 asgari ücret harcıyor."