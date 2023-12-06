CHP Milletvekili Cevdet Akay, BDDK çalışanlarına tazminat düzenlemesine tepki gösterdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan torba kanun teklifindeki İstanbul'a taşınan BDDK'nın çalışanlarına tazminat düzenlemesine tepki gösterdi. Akay, memurların İstanbul'dan başka şehirlere gidebilmek için ilan verdiğini belirterek, "Memurlar İstanbul'dan Çorum'a, Eskişehir'e, Elazığ'a, Şırnak'a gitmek istiyorum diye ilanlar vermiş. Bu tablo AKP'nin memurlara yaşattığı tablonun en acı fotoğrafıdır. Memurlarımız bunu hak etmiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP'nin torba kanun teklifi üzerindeki görüşmeler başladı. Teklif üzerine söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, BDDK çalışanlarına tazminat düzenlemesini eleştirdi. Akay, şunları söyledi:

"BURADA BÜYÜK BİR EŞİTSİZLİK VAR"

"Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK'nin üst düzey yöneticilerinin, murakıpların, daire başkanlarının, uzmanların hayat şartlarının zorlukları nedeniyle ek tazminat ödenmesiyle ilgili düzenleme getiriliyor. Bu ek ödeme, 2023 yılı için 30 ila 35 bin arasında, 2024 yıl için 45 bin liraya tekabül ediyor. İstanbul'da yaşayan bir sürü kamu çalışanı var. Kamu mühendisleri var, öğretmenler var, polis memurları var, emniyet çalışanları var, sağlık çalışanları var, tapu kadastro memurları var, ceza infaz memurları var. Yani aynı durumda olan bir sürü memur var. Tabii ki BDDK'da çalışanlar da hak ettikleri ücretleri alsınlar ama bu saydığımız kişilerin de bu ek tazminatları alması gerekiyor. Burada büyük bir eşitsizlik var.

"BU TABLO AKP'NİN MEMURLARA YAŞATTIĞI TABLONUN EN ACI FOTOĞRAFIDIR"

Becayiş sistemi var biliyorsunuz, aynı kamu kurumlarında çalışan kişilerin farklı illerde aynı görevde çalışan başka birisiyle anlaşarak, yetkili amirleri tarafından izin verildiği zaman yerlerinin değiştirilmesi sistemi. Burada bir ilan var. Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir kişi İstanbul'daki hayat şartlarındaki zorluklar nedeniyle geçinemediği için yerini değiştirmek istediğini söylemiş. Samsun, Ordu, Giresun, Bartın, Sinop, Zonguldak gibi illere gidebileceğini ifade etmiş ve bunu ifade ederken de gerekli ödemeyi de yapacağını ifade etmiş; bu, çok üzücü bir durum. Başka bir tarafa baktığımız zaman, diğer bakanlıklarla alakalı da aynı durum söz konusu. Memurlar İstanbul'dan Çorum'a, Eskişehir'e, Elazığ'a, Şırnak'a gitmek istiyorum diye ilanlar vermiş. Bu tablo AKP'nin memurlara yaşattığı tablonun en acı fotoğrafıdır. Memurlarımız bunu hak etmiyor."