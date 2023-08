CHP Milletvekili Asu Kaya, Düziçi'nde Su Sorunu Yaşayan Depremzedelerle Buluştu

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su sorunu yaşayan depremzede yurttaşlar ile bir araya geldi. Bir yurttaş, "Suyumuzu istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Bu da bizim doğal hakkımız. O koltukta oturmak değil, hizmet etmek önemli. Bu yolu da bugün kimse açamaz. Canımı veririm, bu yolu kimseye açtırmam. Kim gelirse gelsin, suyum gelecek, bu yol açılacak" diye konuştu. Kaya ise, "Deprem felaketinden sonra kuraklık evet oldu. Sıcaklarda kuraklık oldu ama Düziçi'nin her tarafı su, her yeri su. Yemyeşil ova. Bir an evvel yetkililerin Düziçi'ni görmesini istiyoruz. Temel bir hak olan su hakkını, temiz, sağlıklı suya erişimi, dolayısıyla bu haklara erişimi için adımları bekliyoruz. Derhal göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su sorunu yaşayan yurttaşlarla bir araya geldi. Bir yurttaş taleplerini, "Suyumuzu istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Bu da bizim doğal hakkımız. O koltukta oturmak değil, hizmet etmek önemli. Bu yolu da bugün kimse açamaz. Canımı veririm, bu yolu kimseye açtırmam. Kim gelirse gelsin, suyum gelecek, bu yol açılacak" ifadeleriyle dile getirdi. Kaya ise, "Olmayan suyu değil, olan suyu istiyor insanlar. Olmayan suyu değil, olan suyu adil bir şekilde mahallelere dağıtılmasını istiyorlar. Bu insanların sesini duyun artık" diye konuştu.

İki aydır su olmadığını belirten bir başka yurttaş, "Ben hakkımı savunuyorum, ben hakkımı istiyorum. İki aydır su yok burada" dedi.

"BİR AN EVVEL YETKİLİLERİN DÜZİÇİ'Nİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Kaya, bir yurttaşın kardeşinin cenaze namazını kılmak için gereken suyu zor bulduğunu anlattığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu amca gözyaşları içinde anlattı, 'Ben kardeşimin cenazesini yıkayacak iki tas suyu zor buldum' dedi. Buna hakkınız yok. Yeşil Düziçi'ni, bu suyu siz kuraklaştırdınız. Deprem felaketinden sonra kuraklık evet oldu. Sıcaklarda kuraklık oldu ama Düziçi'nin her tarafı su, her yeri su. Yemyeşil ova. Bir an evvel yetkililerin Düziçi'ni görmesini istiyoruz. Temel bir hak olan su hakkını, temiz, sağlıklı suya erişimi, dolayısıyla bu haklara erişimi için adımları bekliyoruz. Derhal göreve çağırıyoruz."

"ARIYORUZ KİMSE YOK. BAŞKAN DEDİĞİN BÖYLE Mİ OLUR YA?"

Bir diğer yurttaş ise şunları kaydetti:

"Başa geldiğinde ilk vaadi neydi? Asbestli boruları çıkarıp temiz su borusu kullanacaklarını söylediler. Nerede bu? O suya muhtaç olduk şimdi. Niye kaçamak yapıyorsunuz? Arıyoruz kimse yok. Başkan dediğin böyle mi olur ya?"