CHP Milletvekili Akbulut, Süt Fiyatlarını Eleştirdi

(TBMM) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Et Ve Süt Kurumu'nun Burdur'da faaliyete geçmesini isteyerek "Ramazan Bayramı'nda süt fiyatlarının bırakın 17,55 olmasını, bazı bölgelerde 10 TL'nin altına düştüğü gözlemlendi. Yem çuvallarının 700-750 TL bandında olduğunu düşününce süt fiyatlarının 10 TL'den verilme gibi bir durum yok. Ulusal Süt Konseyi'nin kurulmuş olması süt üreticileri için bence önemli bir gelişme ama yem fiyatlarını kontrol edemediğimiz sürece hiçbir anlamı olmayan bir kurum olarak görünüyor" dedi.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Komisyonda, bugün Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Melik Daloğlu, yaptığı sunumda, hayvancılık sektörü, üretici kapasitesi, alım-satım işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Et ve Balık Kurumu'nun 2013 yılında özelleştikten sonra, Burdur'da kurumun tekrar faaliyete geçmediğini belirtti. Burdur'da günlük ortalama süt üretiminin bin ton olduğunu aktaran Akbulut, Et ve Süt Kurumu'nun Burdur'da faaliyete geçmesini talep etti. Akbulut, kurum yetkililerine, 'Bununla alakalı bir çalışmanız var mı, yok mu' sorusunu yönelterek şöyle devam etti:

"Ulusal Süt Konseyi süt fiyatı belirliyor. Ocaktan itibaren litresini 17,55 TL, tavsiye edilen olarak belirlemek zorunda kalıyor. Bunda da dayatma yapamıyorsunuz çünkü özel sektör işine geldiği zaman alıyor, işine gelmediği zaman almıyor. Hal böyle olunca süt de ertesi güne bırakılacak bir şey değil, dökülecek bir şey değil. Üretici, mecburen özel sektörün teklif ettiği fiyatlarda sütü vermek zorunda kalıyor.

Ramazan bayramında süt fiyatlarının bırakın 17,55 olmasını, bazı bölgelerde 10 TL'nin altına düştüğü gözlemlendi. Şu anda üretici, 1 litre sütle 1,5 kilo yem alsa da kurtarır ama fiyatlar çok düşük. Yem çuvallarının 700-750 TL bandında olduğunu düşününce süt fiyatlarının 10 TL'den verilme gibi bir durum yok. Bu bizi sağmalı hayvanların kesime gönderilmesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Özel sektörü denetleme ile alakalı bir proje geliştirebilirseniz üreticilerimize fayda getirecektir. Birçok yem firması -ne yazık ki özel yem fabrikaları- süt işine de girdiklerinden dolayı piyasa koşullarının üzerinde üreticiye, 'Sütünü alırım ama yemini benden almazsan...' dayatmasıyla karşı karşıya bırakıyorlar. Bu yem fiyatları da normal piyasa koşullarının üzerinde daha fazla fiyatla üreticilerimize satılıyor. Bu anlamda Ulusal Süt Konseyi'nin kurulmuş olması süt üreticileri için önemli bir gelişme ama yem fiyatlarını kontrol edemediğimiz sürece hiçbir anlamı olmayan bir kurum olarak görünüyor."