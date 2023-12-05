CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kadın Hakları Günü'nü kutladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazgan mesajında, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 89. yıl dönümünü kutladı.

Kadınların, 5 Aralık 1934 yılında aldıkları hak ile, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak yasa önünde erkeklerle eşit olduğunu vurgulayan Yazgan, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sosyal haklarını diğer dünya kadınlarından çok önce elde eden, emeğin ve özverinin simgesi olan tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü ve 85. yılında seçme seçilme hakkını elde etmesini kutluyor, yaşamın her alanında eşit ve adil koşullarda yer almasını, kadına karşı şiddetin ve cinayetlerinin son bulmasını ve şiddet uygulayanlar ile katillere gerekli cezanın verilmesini diliyoruz."

Saadet Partisinden engelli derneklerini ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin Engelliler Günü nedeniyle Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği ve Edirne Engelli Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti.

Tekin, ziyarette engelli vatandaşlarımızın bir çok sıkıntısı olduğunu, özellikle işsiz engellilerin iş, atanamayan öğretmenlerin de atama beklediklerini belirtti.

İktidarın sosyal devlet anlayışına uygun olarak engellilerin sesine kulak vermesi gerektiğini aktaran Tekin, "Sosyal hayata katılmak, milli gelirden hak ettiği payı almak tabii haklarıdır. Toplumun bütün kesimleriyle engellileri eşit tutmak, insan hakları gereğidir. Oy verirken sandıkta nasıl ki eşit iseler, seçilirken de eşit olmalılar. Yani meclislerde temsil hakkı verilmelidir. Bugüne kadar Milli Görüş partileri, engellilere gereken hassasiyeti göstermiş ve hakkını vermiştir. Bugün de Saadet Partisi bu anlayışı devam ettirmektedir. Bundan sonra da engellilere insanca yaşama konusunda her türlü imkanı verecek ve hizmeti sunacaktır. Engellilerin önündeki engelleri aşmak, ancak Saadet iktidarı ile olur." ifadelerini kullandı.