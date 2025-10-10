Haberler

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar'da Temaslarda Bulundu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar'da Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar ilçesinde CHP il başkanı ve diğer yetkililerle birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kış, halkın taleplerini dinlemek için sahada olduklarını belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer ilgililerle CHP Gülnar İlçe Başkanı Bayram Ali Dede'yi ziyaret etti.

Dede, Kış ve beraberindeki heyete yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, halkın taleplerini dinlemek için sahada olduklarını dile getirdi.

Koral Ömür de omuz omuza çalışarak partilerini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.