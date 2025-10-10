CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar'da Temaslarda Bulundu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer ilgililerle CHP Gülnar İlçe Başkanı Bayram Ali Dede'yi ziyaret etti.

Dede, Kış ve beraberindeki heyete yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gülcan Kış, yaptığı açıklamada, halkın taleplerini dinlemek için sahada olduklarını dile getirdi.

Koral Ömür de omuz omuza çalışarak partilerini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.