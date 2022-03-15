CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da partililerle buluştu

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Burdur'da kitap fuarına katıldı, partilileriyle bir araya geldi.

CHP Burdur İl Başkanlığında partililerle buluşan Başarır, burada yaptığı basın toplantısında, Seçim Kanunu teklifini genel olarak incelediğini belirterek kendisine göre yanlış ve olumlu gelen bölümler olduğunu söyledi.

Teklifin genelinin komisyonda tartışılıp iyi bir şey çıkarılabileceğini ifade eden Başarır, "Türkiye'nin bir seçim yasasına, siyasi partiler kanununa ayrıntılı bir şekilde ihtiyacı var." dedi.

Teklifin hiçbir yerde görüş alınmadan komisyona ve meclise hızlı getirildiğini öne süren Başarır, 6 parti yeni bir anayasa yapmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Başarır, şöyle konuştu:

"Onların getirmiş olduğu sipariş yasa, bu ittifakı bozabilir mi? Bırakın Seçim Kanunu'nu, Anayasayı değiştirmek için biz bir araya gelmişiz. Onlar hangi yasayla hile yaparlarsa yapsın. Bizim hukukçularımız onlardan çok daha bilgi, tecrübe ve üstün zekaya sahip. Onlar bir hileye başvurup kanunun arkasından dolanmak isterler ama şunu unutuyorlar o dolandıkları yerde biz bekliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bizim derdimiz memleket meselesi."

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de cumartesi günü planladıkları buluşmanın bugün yapıldığını belirterek Başarır'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.