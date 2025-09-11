Haberler

CHP, Mahkeme Kararını Değerlendirdi: 'Büyük Bir Ders'

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptalini reddetmesini yargının araçsallaştırılmasına karşı bir darbe olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını "Bu karar; yargıyı araçsallaştırarak CHP'ye operasyon düzenleyip kayyumlarla, partimizi işgal etmeye kalkanlara, kumpasçılara ve onların işbirlikçilerine verilen büyük bir derstir" diye değerlendirdi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemini reddetti. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması talebiyle açılan davayı esastan reddetmiştir. Böylece İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanmasına ilişkin dava konusuz kalmış, tedbiren verilen karar hükümsüz hale gelmiştir.

Esasen yetkili Ankara Mahkemelerinde açılmış bir dava varken, tarafları ve konusu aynı olan davanın yetkisiz İstanbul Mahkemelerinde açılarak sonuç alınmaya çalışılması dahi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen kayyum kararının başından beri hükümsüz olduğunu söylemek için yeterlidir.

Buradaki art niyeti ve CHP'ye yapılmak istenen operasyonu görmeyenlerin ya gözlerine perde inmiştir ya da vicdanları kurumuştur. Bu karar;

yargıyı araçsallaştırarak CHP'ye operasyon düzenleyip kayyumlarla, partimizi işgal etmeye kalkanlara, kumpasçılara ve onların işbirlikçilerine verilen büyük bir derstir.

Hiç kimse milletten daha büyük değildir. Hukukun üstünlüğünden sapmayan Ankara'daki mahkeme, millet iradesini gasbeden kifayetsiz muhterislere en net mesajı vermiştir."

