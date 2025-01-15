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CHP Lise Örgütlenmeleri'nden Sokak Hayvanlarına Destek Projesi

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CHP Lise Örgütlenmeleri, sokak hayvanlarının kış şartlarında daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için 'Patili Dostlarımızın Yanındayız' projesini başlattı. Gönüllüler, dayanıklı ahşap kulübeler inşa ederek hayvanların ihtiyaç duyduğu bölgelere yerleştirdi.

(ANKARA) - CHP Lise Örgütlenmeleri (Halkçı Liseliler) Ankara İl Başkanlığı, sokak hayvanlarının kış şartlarında daha iyi bir yaşam sürebilmesi için sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Patili Dostlarımızın Yanındayız" isimli proje kapsamında, sokak hayvanları için dayanıklı ve sıcak tutacak ahşap kulübeler inşa edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi.

CHP Halkçı Liseliler Ankara İl Başkanlığı, sokak hayvanlarının kış şartlarında daha iyi bir yaşam sürebilmesi için sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Patili Dostlarımızın Yanındayız" isimli proje kapsamında, sokak hayvanları için dayanıklı ve sıcak tutacak ahşap kulübeler inşa edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi.

Projenin çalışmaları, Bülent Ecevit Siyaset Okulu'nda düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinliğe CHP Ankara İl Gençlik Kolları yöneticileri, CHP Halkçı Liseliler yöneticileri ve çok sayıda gönüllü katılım sağladı. Etkinlikte, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekilirken, duyarlılık oluşturmak amacıyla farkındalık konuşmaları yapıldı.

"Acımasızca öldürülen kedi Eros ve daha nicelerinin hatırası, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatıyor"

Proje hakkında açıklama yapan CHP Halk-Lis Ankara İl Başkanı Güney Genco Tan, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece sokakta yaşam mücadelesi veren patili dostlarımız için değil, aynı zamanda onları koruyamayan bir toplumun vicdanını sorgulamak için bir araya geldik. Acımasızca öldürülen kedi Eros ve daha nicelerinin hatırası, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bu kulübeler, bir yandan onların güvenliğini sağlamak için bir çözüm sunarken, diğer yandan hayvanların öldürülmediği, herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'ye olan inancımızı temsil ediyor. Sokak hayvanları yalnız değildir, biz onların yanındayız."

Projeye katılan Halk-Lis üyesi liseliler, ahşap malzemeleri çekiç ve çivi yardımıyla birleştirerek 50 adet kulübe inşa etti. Kulübeleri özgürlüğün ve umudun rengi olduğunu ifade ettikleri maviye boyayan gençler, dayanışmanın ve üretkenliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Gençler, bu projenin bir başlangıç olduğunu belirterek, sokak hayvanları için daha fazla farkındalık oluşturmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Halkçı Liseliler, bu projeyi sadece bir sosyal sorumluluk çalışması olarak görmediklerini, aynı zamanda hayvan haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi adına bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Projeye destek veren CHP Ankara İl Gençlik Kolları da hayvan haklarının siyasette daha fazla yer bulması gerektiğini vurguladı.

CHP Lise Örgütlenmeleri'nden Sokak Hayvanlarına Destek Projesi
Kaynak: ANKA / Güncel
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