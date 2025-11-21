Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, Zonguldak'ta Miting Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ve erken seçim çağrısı için Zonguldak'ta düzenlenecek mitinge hazırlıklarını duyurdu. Miting, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temasıyla gerçekleştirilecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ve erken seçim çağrısını bir kez daha dile getirmek için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'ncisi yarın Zonguldak'ta yapılacak. Miting öncesi X hesabından çağrı yapan CHP Lideri Özgür Özel şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi; yağmurda, soğukta, baskıda geri adım atmayan milyonlar büyüttü. Sandığa bastonuyla yürüyen 90 yaşındaki teyzemizden, karnındaki bebeğin geleceğini korumak için alanlara koşan annelere kadar. Bu büyük mücadele hepimizin! Yarın Zonguldak'ta yine omuz omuzayız!"

