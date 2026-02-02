Haberler

Özgür Özel ve Murat Emir'e Gürlek Davasında 150'şer Bin Lira Tazminat

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik gerçekleştirdikleri açıklamalar nedeniyle 150'şer bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, tazminatın sosyal ve siyasi bağlamda ele alınması gerektiğine karar verdi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira manevi tazminat ödemelerine karar verildi.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Akın Gürlek'in avukatı ile davalılar Özgür Özel ve Murat Emir'in avukatları katıldı. Gürlek'in avukatı, davanın kabul edilmesini talep ederken, Özel'in avukatı ise söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın kabulüne karar verdi. Bu kapsamda, asıl dava yönünden Özgür Özel'in, birleşen dava yönünden ise Murat Emir'in ayrı ayrı 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Davanın, Özgür Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açıldığı belirtildi.

