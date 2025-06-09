CHP Lideri Özgür Özel Taziye ve Cenaze Törenine Katılacak

CHP Lideri Özgür Özel Taziye ve Cenaze Törenine Katılacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 5 Nisan'da vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılacak ve taziyeleri kabul edecek. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ve hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenine katılacak, daha sonra taziyeleri kabul edecek.

(Manisa/11.00/13.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ve hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisindeki insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

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Kaynak: AA / Güncel
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