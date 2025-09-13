Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, Sakarya Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bu muharebenin milletin bağımsızlık kararlılığını simgelediğini vurgulayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları anımsadı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla tarihin akışını değiştirdi. Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünü sosyal medya hesabından şu açıklamayla kutladı:

"22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla tarihin akışını değiştirdi. Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

