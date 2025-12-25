Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Regaip Kandili'ni Kutladı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda barış ve adalet dileğinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Regaip Kandili'ni kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Regaip Kandili dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, başta Filistin olmak üzere zulüm altındaki tüm coğrafyalara huzur ve barış; ülkemizin her köşesine adalet getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
