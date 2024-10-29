CHP Lideri Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı ziyaret etti.

CHP lideri Özel ve beraberindeki heyet, dünyaca ünlü bilim insanı, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaret ve kutlamada bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli parti ve meslek büyüğümüz, tıp dünyasında uluslararası alanda birçok başarıya imza atan örnek bilim ve siyaset insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı kurucusu olduğu hastanede Genel Başkanımız Özgür Özel ve milletvekili arkadaşlarımızla ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.