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CHP Lideri Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Medawar Ödülü'nden dolayı tebrik etti

CHP Lideri Özgür Özel, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı Medawar Ödülü'nden dolayı tebrik etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Organ Nakli Derneği'nin kongresinde Medawar ödülüne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medawar ödülüne layık görülen Mehmet Haberal'ı tebrik etti. Özel, "Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Oran Nakli Derneği'nin 30. Kongresi'nde  transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar ödülüne layık görülen Prof.Dr. Mehmet Haberal'ı tebrik ettiğini belirtti.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Dünya Organ Nakli Derneği'nin 30. Kongresi'nde transplantasyon alanındaki en seçkin ödül olan Medawar'a layık görülen Parlamento'da birlikte görev yapmaktan onur duyduğum pek değerli Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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