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CHP Lideri Özgür Özel, Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, faillerinin cezalandırılması için davanın hukuki takipçisi olacaklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yarın sabah Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi, hem hukuki süreci yakından izlediğimizi hem de dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik. Faillerinin emsal olacak şekilde cezalandırılması için davanın hem fikri hem de hukuki takipçisi olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da 24 Ocak'ta, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, iki çocuk tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü. Özel, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Yarın sabah Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi, hem hukuki süreci yakından izlediğimizi hem de dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik. Faillerinin emsal olacak şekilde cezalandırılması için davanın hem fikri hem de hukuki takipçisi olacağız. Türkiye'nin geleceği ve umudu olan gençlerimizi hayattan koparanların hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacak yasal düzenlemelere de TBMM'de gerekli katkıları sunacağız. Bir kez daha, sevgili Minguzzi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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