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CHP Lideri Özgür Özel, İskenderun'daki Depremzede Okulunu Ziyaret Etti

CHP Lideri Özgür Özel, İskenderun'daki Depremzede Okulunu Ziyaret Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş depremlerinde kaybettiklerini anmak için inşa ettirilen Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doktor Yılmaz Şahutoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybettiği eşi ve çocuklarının adını yaşatmak üzere inşa ettirdiği Zeynep Deniz Cavide Şahutoğlu Ortaokulu'nu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamıştı.

Yılmaz Şahutoğlu, CHP Lideri Özel'e bilgilendirmede bulundu. Özel, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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