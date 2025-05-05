CHP Lideri Özgür Özel'in Ailesine Tehdit: Şüpheli Trabzon'da Gözaltında
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit eden 23 yaşındaki M.A., Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındı. Zanlının adli işlemleri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.
İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T'nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlının Of Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel