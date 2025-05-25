CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu Posterlerinin Yasaklanmasını Protesto Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi ve yasakları eleştirerek, 'Cürmünüz kadar yer yakarsınız!' dedi.
(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin asıldığı alanın fotoğraflarını paylaşarak, "İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız! Bugün, Bursa Tophane" ifadelerini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu görsellerinin Savcılık tarafından yasaklanmasını protesto etmek amacıyla Bursa'da yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting alanına, üzerinde "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazan Ekrem İmamoğlu posteri asıldı.
Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin asıldığı alanın fotoğraflarını paylaşarak, "İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız! Bugün, Bursa Tophane" ifadelerini kullandı.