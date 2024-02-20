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CHP Lideri Özgür Özel İliç'teki Maden Faciasını Eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İliç'teki maden faciasını eleştirerek, iktidarın özeleştiri yapması veya özür dilemesinin sorunu çözmeyeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İliç'te meydana gelen maden faciasını hatırlatarak, "Bu mesele, İliç meselesi aslında normal şartlarda herhangi bir demokraside turnosol kağıdı gibidir. ve bu yaşandığında iktidarın öyle özeleştiri yapması, yapmıyorlar ama özeleştiri yapması da onları kurtaramaz. Dilemiyorlar ama özür de onları kurtararamaz" dedi.

TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, İliç'teki altın madeninde meydana gelen facianın normal şartlarda herhangi bir  demokraside 'turnusol' kağıdı vazifesi göreceğini söyledi. Böyle büyük bir faciadan sonra başbakanların cumhurbaşkanlarının istifa etseler ancak yeri olacağını belirten şöyle konuştu:

"Bu mesele, İliç meselesi aslında normal şartlarda herhangi bir demokraside turnosol kağıdı gibidir. ve bu yaşandığında iktidarın öyle özeleştiri yapması, yapmıyorlar ama özeleştiri yapması da onları kurtaramaz. Dilemiyorlar ama özür de onları kurtaramaz. Değil bir bakan, başka bir ülkede olsan başbakan, cumhurbaşkanı istifa etse ancak yeridir. Çünkü bu İliç'i ilk kez duymuyoruz. Bu İliç, Erzincan İliç'teki altın madeni yılların çevre mücadelesinin, yılların demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve dahi CHP'nin bizzat çevreden sorumlu genel başkan yardımcılarımızın geçmişte gidip orada açıklamalar yaptığı, tehlikelere dikkat çektiği bir yerdir. Siyaset haklı çıkanın, söylediği doğru olanın karşılığını gördüğü, haksız çıkanın da hesabını verdiği bir müessesedir esasen. Ama öyle bir medya düzeni, öyle susturulmuş sesler, öyle bastırılmış sesler ve öyle haksız şekilde gündemin değiştirilmesi ile karşı karşıyayız ki grup kürsümüzün hemen tüm televizyonların yayında olduğu ilk dakikalarında bunları ifade etmeyi çok önemli görüyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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