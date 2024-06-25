CHP Lideri Özgür Özel: İktidarın deprem sözleri tutulmadı

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin ardından iktidarın bir yıl içinde 650 bin konut yapma sözü verdiğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen bir buçuk yılda sadece 79 bin konut yapıldığını söyledi.

TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından iktidarın bir yılda 650 bin konut sözü verdiğini ve seçmenlerden oy istediğini hatırlattı. Geçen hafta Malatya'yı ziyaret ettiğini söyleyen CHP lideri, Malatya'da teslim edilen evlerin ortalamasının yüzde 6,7 olduğunu belirtti. 100 depremzededen 94'ünün hala çadırda ve konteynerlerde yaşadığını söyleyen Özgür Özel şöyle konuştu:

"Depremin ardından Türkiye'ye bir yılda 650 bin konut sözü verenler neredeyse bir buçuk yıl oluyor 79 bin konut yaptılar. Yani bir yılda konutlar elinizde diye oy alanlar bu sözün yüzde 12'sini tuttular, çok önemli bir kısmı köy evleridir. Malatya'da rakama gelince, Malatya'daki ortalama yüzde 6,7. Yani Malatya'ya gidiyorsunuz, depremde evini kaybeden 100 kişiden 94'ünü sokakta çadırda konteynerde görüyorsunuz. Bu sıcakta çadırdalar, konteynerdeler ve sağlık sorunları ve psikolojik sorunlarla karşı karşıyalar. Ayrıca deprem bölgesinde büyük bir barınma krizinin yanında mart ayında 'bundan sonra her ay 15-20 bin konut teslim edeceğiz' diyenlerin şu ana kadar üç ayda bütün şehirlerde sadece 2 bin 500 konut teslim ettiklerini dikkatinize sunarım."

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