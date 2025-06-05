CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Özel'in, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler üç suç kapsamında değerlendiriliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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