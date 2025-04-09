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CHP Lideri Özgür Özel, Gözaltına Alınan Öğrencilerin Aileleriyle Buluştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon sonrasında protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon sonrasında Saraçhane'de düzenlenen protestolarda gözaltına alınan öğrencilerin aileleri ile bir araya geldi.

Özel'e görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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