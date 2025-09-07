CHP Lideri Özgür Özel, Filistin'deki Acıları Anımsadı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'de, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın acısı hala yüreklerimizde. Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor. Filistinliler kendi vatanlarında özgürce yaşayana kadar, zalimin karşısında mazlumun yanında samimiyetle, cesaretle durmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acısının hala yürüklerde olduğunu belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Ayşenur'u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor. İktidar başta olmak üzere, uluslararası toplumu yardım filosuna destek vermeye, İsrail'in hukuk dışı engellemelerine karşı durmaya çağırıyoruz. Filistinliler kendi vatanlarında özgürce yaşayana kadar, zalimin karşısında mazlumun yanında samimiyetle, cesaretle durmaya devam edeceğiz."