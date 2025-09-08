Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, Filistin Büyükelçisini Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel'e, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
İhbara gelen ekiplerin üzerine pitbull köpeğini saldı

Yakalanmamak için her şeyi yaptı! Polislerin üzerine pitbull saldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahraman doktor olmak için 30 hastaya bilerek kalp krizi geçirtti, 12'sini öldürdü

Kahraman doktor olmak için 30 hastaya bilerek kalp krizi geçirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.