CHP Lideri Özgür Özel, Filistin Büyükelçisini Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresini tamamlayan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel'e, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.
