CHP Genel Başkanı Özel, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Özel, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum. Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü'nü de tebrik ediyorum."