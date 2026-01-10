CHP Genel Başkanı Özel, Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından, Fenerbahçe'yi ve futbolcularını kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Özel, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, futbolcularını ve camiasını yürekten kutluyorum. Final müsabakasında son ana kadar mücadele eden Galatasaray Spor Kulübü'nü de tebrik ediyorum."
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel