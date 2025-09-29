CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Yargı Süreci Devam Ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'de saldıran Selçuk Tengioğlu'nun dördüncü duruşması gerçekleşecek. Tengioğlu, 'kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlamasıyla 4,5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nın yargılanmasına devam edilecek. Tengioğlu 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.
