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CHP Lideri Özgür Özel'den Ümit Özdağ'a Destek Telefonu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu ve destek vereceklerini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Lideri Özel, görüşmede, benzer saldırılar altında bulunduklarını belirterek, üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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