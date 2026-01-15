Haberler

Özgür Özel: "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun"

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Miraç Kandili'nin; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
