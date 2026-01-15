Özgür Özel: "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Miraç Kandili'nin; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı.
Özel paylaşımında "Miraç Kandili'nin; ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel