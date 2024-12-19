CHP Lideri Özgür Özel'den Maraş Katliamı Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Acıları toplumsal belleğimizde tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1978 yılında yaşanan ve 111 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Acıları toplumsal belleğimizde tazeliğini koruyan Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.