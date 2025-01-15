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CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Ateşkesine Destek Açıklaması

CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze Ateşkesine Destek Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, ulusal ve uluslararası platformlarda katliamların son bulması için çağrılarda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca, iki devletli çözüme ulaşmak için adımların atılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP lideri Özel, Gazze'de ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dile getirdi. Özel, "Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.

Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için adımlar atılması gerektiğini vurgulyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajında, Gazze'de sağlanan ateşkesin bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bununla beraber, Filistin'de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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