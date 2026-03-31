Özgür Özel'den İkizköylü Esra Işık'ın Tutuklanmasına Tepki: Bir Annenin Direncini, Kızının Özgürlüğü ile Sınayan Bu Kara Düzene Yazıklar Olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esra Işık'ın tutuklanmasına sert bir şekilde karşı çıkarak, hukuksuzluğa ve direnişçilere yapılan baskılara dikkat çekti. Özel, bu durumun sadece bir partiye yönelik değil, itiraz eden herkese karşı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esra Işık'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu ülkenin aydınlarına, gazetecilerine, seçilmiş siyasetçilerine, çevresini, doğasını savunanlara, itiraz eden herkese hep aynı hukuksuzluk reva görülüyor. Bir annenin direncini, kızının özgürlüğü ile sınayan bu kara düzene yazıklar olsun. Asla teslim olmayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esra Işık'ın tutuklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu kara düzenin hedefinde sadece bir parti yok. Kendine itiraz eden herkes var. Acımadan, gözü dönmüşçe… Akbelen Ormanı'nda toprağını savunanlara müdahale ettiler. İkizköy'ün muhtarı ve direnişin simge ismi Nejla Işık'ın gencecik kızı Esra Işık'ı gece vakti gözaltına aldılar, bugün de tutukladılar."

Suçu ne? Ağacını korumak. Toprağına sahip çıkmak. Bugün Akbelen'de olan, yarın başka bir yerde olacak. Çünkü mesele boyun eğmeyen herkesi susturma meselesi. Bu ülkenin aydınlarına, gazetecilerine, seçilmiş siyasetçilerine, çevresini, doğasını savunanlara, itiraz eden herkese hep aynı hukuksuzluk reva görülüyor. Bir annenin direncini, kızının özgürlüğü ile sınayan bu kara düzene yazıklar olsun. Asla teslim olmayacağız."

