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CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Özel, Cumhuriyet'in güçlendirilmesi ve Atatürk'ün hedeflerine ulaşılması için durmadan çalışacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayınladı. Özel, Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanmış videoyu "'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notuyla paylaştı.

CHP Lideri Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, X hesabından bir video yayımladı. Özel, videoya "'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.

CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Özgür Özel Politika Güncel Yaşam

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