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CHP Lideri Özgür Özel: 'Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü sırasında, teröre inat Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısında bulundu.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü sırasında Anka Haber Ajansı'na konuştu. Özel, "Şiddete ve teröre inat, Cumhuriyet'i sahiplenmeyen, Atatürk'ün emanetine saygı duymayanlara inat hep birlikte Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz" dedi.

CHP, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Birinci Meclis Binası önünden Anıtkabir'e "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi. CHP lideri Özgür Özel, CHP Ankara İl Gençlik Kolları'nın "Cumhuriyet en büyük mirasımızdır. Tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" yazılı pankartı arkasında yürüdü. Özel, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özel şunları söyledi:

"Pazar günü bir çağrıda bulunmuştuk. Terör bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. 'Teröre inat, şiddete inat meydanlarda Cumhuriyeti kutlayalım' demiştik. Bugün Ankara'da yüz binler sel oldu akıyor bizimle birlikte 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyorlar. Şiddete ve teröre inat, Cumhuriyet'i sahiplenmeyen, Atatürk'ün emanetine saygı duymayanlara inat hep birlikte Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. 81 ile 947 ilçeye çağrımdır, evlerine bayrak assınlar, ellerine bayrak alsınlar ve Cumhuriyet'e meydanlarda sahip çıksınlar. Bu çağrıya, değer veren, ses veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

CHP Lideri Özgür Özel: 'Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz'
Kaynak: ANKA / Güncel

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