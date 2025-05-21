CHP Lideri Özgür Özel, Çerkes Sürgünü'nü Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sürgün yollarında hayatını kaybedenleri andı, Çerkes halkının acısını paylaştığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.