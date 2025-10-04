CHP Lideri Özgür Özel Bolu'da Açılış Törenine Katılacak

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziyeevi açılış törenine katılacak.

(Bolu/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- ?Ankara Filistin Dayanışma Platformuna mensup sivil toplum kuruluşları, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Melike Hatun Camisi'nde toplanarak "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenleyecek.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Gaziantep FK, Göztepe-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/17.00/İzmir/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor, Özbelsan Sivasspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/Sivas/Iğdır/16.00/Muğla/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 7. haftasında Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları tamamlanacak. Derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe ArsaVev, İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket, Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/14.00/Çanakkale/15.00/İstanbul/16.00)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasına 3 maçla devam edilecek.

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, Polonya'nın KPR Gminy ekibini konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında, Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Eskişehir/17.00/Ankara/18.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Singapur/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.