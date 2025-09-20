Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri'ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
