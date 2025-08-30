CHP Lideri Özgür Özel: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Önemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahramanları selamlayarak, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' şeklinde bir mesaj verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos." ifadesini kullandı.

Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi, umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor, hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

