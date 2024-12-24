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CHP Lideri Özel'den Asgari Ücret Tepkisi:  Günlerdir Suriye'de Zafer Yaşattık Diyenler Emekçiye Hezimeti Yaşatmış Sefalet Ücretini Dayatmışlardır

CHP Lideri Özel'den Asgari Ücret Tepkisi:  Günlerdir Suriye'de Zafer Yaşattık Diyenler Emekçiye Hezimeti Yaşatmış Sefalet Ücretini Dayatmışlardır
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılında belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin, "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılında belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır" dedi.

Özel, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7 bin  lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yaptılar.

Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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