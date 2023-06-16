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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Pazar Günü CHP İl Başkanları ile Toplantı Yapacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Pazar Günü CHP İl Başkanları ile Toplantı Yapacak

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü 81 ilin CHP İl Başkanı ile bir araya gelecek.

CHP İl Başkanları, pazar günü CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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