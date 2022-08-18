CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, şehit Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve şehit Uzman Çavuş Atakan Çakır’ın ailelerini telefonla aradı, başsağlığı dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, şehit Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve şehit Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı, başsağlığı dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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