Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailelerine Taziye Telefonu

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, şehit Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve şehit Uzman Çavuş Atakan Çakır’ın ailelerini telefonla aradı, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, şehit Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve şehit Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title