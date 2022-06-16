CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Paniktesin Erdoğan, ya Küfür Ediyorsun, ya Aday Aday Diye Yalvarıyorsun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok" diye yanıt verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaz ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok."

ANKA / Güncel