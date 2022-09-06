CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticileri ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da fındık üreticileri ile bir araya geldi. Giresun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde fındık üreticileriyle buluştu. Harmanda fındık seçen kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir süre kendisi de fındık seçerek üreticileri dinledi. Yanına gelen 'atlas' isimli kediyi seven Kılıçdaroğlu, ardından Yalıköy Camii kütüphanesine geçti. Kütüphaneyi gezen ve kitap desteği sözü veren Kılıçdaroğlu basına kapalı gerçekleştirilen muhtarlar ve sivil toplum örgüt temsilcileri toplantısına katıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Giresun Güncel Haberler

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