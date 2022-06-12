Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı - Haberler

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek'i ve yönetimini kutluyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 AA / Özcan Yıldırım - Güncel Spor Güncel Haberler

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