Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Özbek'i kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek'i ve yönetimini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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