CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 80 Bininci Kadın Üyenin Parti Rozetini Taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye üye olan 80 bininci kadın üye Nazan Erol'un üyelik rozetini taktı. Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya'da birinci parti olmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken bu sorumlulukla hareket etmeliyiz' dedi.

CHP Kadın Kolları, partilerinin üye kampanyalarını sürdürdüyor. CHP'ye üye olan 80 bininci kadın üyesi Samsunlu Nazan Erol oldu. Erol'un üyelik rozetini CHP Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu, Erol ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Füsun Sökmez, Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu/yu da makamında ağırladı.

"AKP'NİN HUKUKSUZLUĞUNA ORTAK OLMAK İSTEMEDİM"

Kılıçdaroğlu, Samsun il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Seçim döneminde AKP'ye oy istemek için sahada aktif rol üstlendiğini belirten Erol, "Seçim döneminde kapı kapı dolaşıp AKP'ye oy istedim. Sonra gördüm ki parayla oy satın almaya çalışıyorlar. Gözümle görmesem inanmazdım. Bir daha AKP'yle yol yürüyemeyeceğimi anladım. CHP Kadın Kolları ile tanıştığımda 'İşte şimdi yuvamdayım' dedim. Size güveniyoruz Genel Başkanım. Bizi kurtarın" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SAMSUN, ERZURUM, SİVAS VE AMASYA'DA BİRİNCİ PARTİ OLMALIYIZ

Yeni kadın üyeyi dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya'da birinci parti olmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in 100. yılına girerken bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Bunun yolu da halka dokunmaktan geçiyor. Özellikle ev kadınlarına ve gençlere yoğunlaşın. Yoksul vatandaşlarımıza Aile Destekleri Sigortası'yla nasıl yoksulluktan kurtulacaklarını anlatın. Kabus bitecek, huzur gelecek. Torpillilerin saltanatı sona erecek, hak edenin kazandığı bir düzen gelecek. Saray'ın iktidarı yerine halkın iktidarı kurulacak" diye konuştu.

"100 BİN YENİ ÜYEYE AZ KALDI"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Nazlıaka, CHP liderine, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası'nı anlattıklarını aktardı.

ANKA / Güncel