CHP'li Zeynel Emre, Hakemlerin Bahis İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada gündeme getirdiği "hakemlerin bahis oynadığı" iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Emre, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, söz konusu açıklamasında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını, bu kişiler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunduğunu öne sürmüştü. Hacıosmanoğlu ayrıca, bir hakemin 18 bin 227 kez, 42 hakemin ise bin üzerinde futbol müsabakasına bahis oynadığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmanın Nisan 2025'te başlatıldığını, Antalya'daki dosyanın yetkisizlikle İstanbul'a gönderilip birleştirildiğini açıklamıştı. TFF Başkanının ifadelerinin "ihbar niteliğinde" değerlendirildiği, soruşturmanın 6222, 7405 ve 7258 sayılı kanunlar çerçevesinde "derinleştirilerek" sürdürüleceği belirtilmişti.

"Şeffaflık ve denetim mekanizmaları devreye girmeli"

Milletvekili Zeynel Emre, soru önergesinde şu konular dikkat çekti. Önergede Emre, "TFF'nin bahis tespitlerinin hangi tarih aralığını ve hangi ligleri kapsadığı, Bakanlığa bu konuda resmi rapor veya bilgi sunulup sunulmadığı, bahis oynadığı iddia edilen hakemlerin görev aldığı maçların listesinin talep edilip edilmediği, bu maçlardaki tartışmalı kararların bağımsız şekilde incelenip incelenmeyeceği, kulüplerin 'isimler ve bahis oynanan maçlar açıklansın' çağrısına ilişkin bakanlığın kurumsal tutumunun ne olduğu, bahis oynadığı tespit edilen kişilere tespitten sonra da maç verilip verilmediği, incelemelerde sonucu etkileyen bir durum saptanırsa maçların tekrarı ya da iptali gibi adımların hangi ölçütlerle belirleneceği, bu kişilerin yönettikleri maçlarla bağlantılı maddi menfaat veya olağan dışı kazanç şüphesi olup olmadığı, kulüpler ve taraftarlar için olası mağduriyetlerde nasıl bir telafi süreci öngörüldüğü, bahis platformları ve TFF ile düzenli denetim yapılmasına yönelik bir sistem bulunup bulunmadığı, MHK ve ilgili kurullarda çıkar çatışması riski bulunan kişilere yönelik ne tür tedbirlerin planlandığı" konularına açıklık getirilmesini istedi.