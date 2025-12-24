Haberler

CHP'li Zeynel Emre: "Abd Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 Dakika Randevu İçin Bize Yalvarıyorlar' Dedi; Sayın Erdoğan Tek Laf Edemedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "ABD Dışişleri Bakanı, 'Trump’tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar' dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi. Sayın Erdoğan bundan gocunmuyor olabilir ama biz, Cumhurbaşkanlığı makamı adına üzülüyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "ABD Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar' dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi. Sayın Erdoğan bundan gocunmuyor olabilir ama biz, Cumhurbaşkanlığı makamı adına üzülüyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Sosyalist Enternasyonal'deki yoldaşlarından 5 dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor ve onurunu ayaklar altına alıyor" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Evi camdan olan, başkasının evine taş atmayacak. Genel Başkanımız geçtiğimiz hafta katıldığı PES toplantısında, Türkiye'de yok edilen hukuku, askıya alınan demokrasiyi ve sandıkla yenilemeyen milli iradeye karşı yargı yoluyla yapılan baskıyı, 'Türkiye'nin birden büyük olduğunu' anlattı. Tüm dostlarımız da yaptığınız darbeye karşı dayanışma duygularını iletti. Erdoğan partimize 5 dakikalık randevu hatırlatması yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar' dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi. Soralım o zaman: Sayın Erdoğan, 5 dakika randevu için yalvardınız mı, yalvarmadınız mı? Yalvarmadıysanız bu bakanı neden hala yalanlamadınız? Sayın Erdoğan bundan gocunmuyor olabilir ama biz, Cumhurbaşkanlığı makamı adına üzülüyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Nijerya'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Görüntüler korkunç! Camiyi kana buladılar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Kaldırıma yatıp çığlık attı, yardım girişimleri nafile kaldı