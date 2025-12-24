CHP'li Zeynel Emre: "Abd Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 Dakika Randevu İçin Bize Yalvarıyorlar' Dedi; Sayın Erdoğan Tek Laf Edemedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "ABD Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar' dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi. Sayın Erdoğan bundan gocunmuyor olabilir ama biz, Cumhurbaşkanlığı makamı adına üzülüyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Sosyalist Enternasyonal'deki yoldaşlarından 5 dakikalık bir randevu koparabilmek için adeta yalvarıyor, eziliyor ve onurunu ayaklar altına alıyor" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Evi camdan olan, başkasının evine taş atmayacak. Genel Başkanımız geçtiğimiz hafta katıldığı PES toplantısında, Türkiye'de yok edilen hukuku, askıya alınan demokrasiyi ve sandıkla yenilemeyen milli iradeye karşı yargı yoluyla yapılan baskıyı, 'Türkiye'nin birden büyük olduğunu' anlattı. Tüm dostlarımız da yaptığınız darbeye karşı dayanışma duygularını iletti. Erdoğan partimize 5 dakikalık randevu hatırlatması yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı, 'Trump'tan 5 dakika randevu için bize yalvarıyorlar' dedi; Sayın Erdoğan tek laf edemedi. Soralım o zaman: Sayın Erdoğan, 5 dakika randevu için yalvardınız mı, yalvarmadınız mı? Yalvarmadıysanız bu bakanı neden hala yalanlamadınız? Sayın Erdoğan bundan gocunmuyor olabilir ama biz, Cumhurbaşkanlığı makamı adına üzülüyoruz."