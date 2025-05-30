CHP'li Zeybek'ten Tutuklu Gençler hakkında Açıklama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu 14 gencin 68 gün sonra tahliye edilmelerine ilişkin, "Hayatlarının baharında olan evlatlarımız 19 Mart darbe girişimine karşı seslerini yükselttikleri için 70 gün boyunca demir parmaklıklar ardında tutuldular. Gençler susmayacak, biz de onların yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Saraçhane eylemleri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren slogan attıkları suçlamasıyla yargılanan ve 68 gündür tutuklu bulunan 14 gencin ahliye kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasına şunları kaydetti:

"Evlatlarımız özgür. Henüz 18'inde, 19'unda... hayatlarının baharında olan evlatlarımız 19 Mart darbe girişimine karşı seslerini yükselttikleri için 70 gün boyunca demir parmaklıklar ardında tutuldular. Suçları neydi Anayasal haklarını kullanmak. En üretken dönemlerinde eğitimlerinden koparıldılar. Sağlıkları bozuldu, aileleri çaresizlikle bekledi. Bugün artık özgürler. Bu adaletsizliğin son bulması elbette sevindirici. Ama bu sürecin geride bıraktığı izleri unutmuyoruz Gençliğimizi korumak, hepimizin sorumluluğu. Gençler susmayacak, biz de onların yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."